-leucemia_goias_morte.mp4 (1.3460888)\nA filha do radialista Luciano Sassinhora, Camille Vitória Araújo e Souza, de 23 anos, que morreu durante o tratamento contra a leucemia, compartilhava a rotina, o diagnóstico e o tratamento nas redes sociais para alertar e ajudar outras pessoas. Em vídeo publicado em seu perfil, a goiana conta que, em abril, começou a sentir dores de garganta e cansaço excessivo, passando por diversos diagnósticos antes de descobrir o câncer (veja o vídeo acima).\nNo vídeo, Camille Vitória se apresenta e conta como foi receber o resultado dos exames e o laudo médico."Oi, gente, eu sou a Camille Vitória, tenho 23 anos, e nesta segunda-feira agora, dia 25 [maio], eu descobri que eu tenho leucemia linfoide aguda, LLA do tipo B. E o intuito desse vídeo é compartilhar com vocês os sintomas, o que aconteceu e que tudo aconteceu de uma forma muito rápida, e alertar todo mundo. E também, principalmente, mostrar para vocês a minha trajetória a partir de agora, compartilhar como vai ser esse processo para vocês",disse Camille ao relatar como descobriu a doença.