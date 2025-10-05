Marielle de Sousa, de 15 anos, e Nilson Xavier Barbosa Júnior, de 21 (Divulgação / Polícia Municipal de Palestina de Goiás)\nA filha do vereador de Palestina de Goiás Oziel Dantas (MDB) e um amigo morreram em um acidente na GO-221, na região oeste do estado. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (5). Segundo a Polícia Municipal da cidade, três pessoas estavam no carro. Marielle de Sousa, de 15 anos morreu no local, e Nilson Xavier Barbosa Júnior, de 21, foi levado ao hospital, mas não resistiu.\nA outra adolescente que sobreviveu ao acidente foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Como o nome da adolescente não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde até a última atualização desta reportagem.