-FILHA VEREADOR (1.3322110)\nAmorosa, coração generoso e apaixonada pela vida, é assim que o pai descreve a adolescente Mariele de Sousa, de 15 anos. Ela morreu em um acidente de carro na GO-221 após perder o controle da direção, sair da pista e bater contra uma árvore. Além de Mariele, Nilson Xavier Júnior, de 21, também estava no carro e morreu. Outra adolescente foi socorrida e já recebeu alta.\nAo POPULAR, o pai dela, o vereador de Palestina de Goiás, Oziel Dantas (MDB), contou que a filha era cercada de amor e da presença constante da família.\nMariele era uma adolescente linda, comunicativa e apaixonada pela vida. Filha amorosa e de coração generoso, que iluminava o lar, estava sempre disposta a ajudar a família em qualquer situação. Sua partida precoce deixou uma dor imensurável nos corações de todos que a amavam. Ela viverá para sempre nas memórias, nas canções e, principalmente, no amor que deixou", afirmou o pai.