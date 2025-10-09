-FILHA VEREADOR (1.3322110)\nA adolescente Mariele de Sousa, de 15 anos, que morreu em um acidente na GO-221 já ganhou o concurso Miss Palestina de Goiás 2020 e cantava em igrejas, segundo o pai dela, o vereador de Palestina de Goiás Oziel Dantas (MDB). Ao POPULAR, Oziel contou que desde muito nova a filha demonstrava talento e sensibilidade. Além de Mariele, Nilson Xavier Júnior, de 21, também estava no carro e morreu. Outra adolescente foi socorrida e já recebeu alta.\nSua voz encantava a todos, rendendo-lhe convites para apresentações, entre elas a abertura da Festa do Peão de Palestina de Goiás. Além de seu dom musical, Mariele também se destacava por sua beleza e carisma, sendo coroada vencedora do concurso Miss Palestina de Goiás e recebendo com orgulho sua faixa”, relembrou o pai.\nFilha de vereador e amigo morrem em acidente na GO-221, em Palestina de Goiás