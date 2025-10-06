O carro em que Mariele e mais outras duas pessoas estavam saiu da pista e bateu contra uma árvore (Reprodução/Instagram Mariele de Sousa e Divulgação/Polícia Municipal de Palestina de Goiás)\nMariele de Sousa, de 15 anos, filha do vereador de Palestina de Goiás, Oziel Dantas (MDB), que morreu em um acidente de carro na GO-221, na região oeste do estado, foi descrita por amigos nas redes sociais como uma menina ‘querida, alegre e dedicada’. Em uma publicação de Kassia Caroline, amiga de trabalho da jovem, ela se questiona como serão os próximos dias chegando ao local de trabalho sem a presença da amiga. Outro jovem, de 21, que também estava no veículo, morreu no hospital.\nComo vai ser para ir trabalhar, chegar lá e não te ver, sem ouvir sua voz, sem as suas brincadeiras, sem os seus gritinhos, como vai ser?”, escreveu Kassia.