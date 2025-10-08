Mariele de Sousa em fotos publicadas no Instagram (Reprodução/Instagram Mariele de Sousa)\nMariele de Sousa, de 15 anos, filha do vereador de Palestina de Goiás Oziel Dantas (MDB), pegou o carro sem a autorização dos pais para ir fazer as unhas, segundo o delegado Ramon Queiroz. Depois, ela saiu em direção a Caiapônia com dois amigos e sofreu o acidente na GO-221. Além de Mariele, Nilson Xavier Júnior, de 21, também estava no carro e morreu. Outra adolescente foi socorrida e já recebeu alta.\n-Webstories - Filha de vereador que morreu em acidente pegou carro dos pais para ir fazer unhas (1.3321695)\nO acidente aconteceu na tarde de domingo (5), no km 67, sentido Palestina de Goiás/Caiapônia. A polícia informou que Mariele perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu contra uma árvore. Ela sofreu várias fraturas e morreu ainda no local. Nilson foi levado para um hospital, mas morreu na unidade.