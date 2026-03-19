Acidente aconteceu na noite desta terça-feira (17) na GO-164, em Santa Helena de Goiás (Reprodução/Corpo de Bombeiros e Instagram de Daniela Barros)\nA filha de André Luis Souza Barros, de 64 anos, e Adair do Nascimento Freitas Barros, de 67, que morreram em um acidente na GO-164, em Santa Helena de Goiás, no Sudoeste goiano, desabafou sobre a morte dos pais nas redes sociais. A engenheira agrônoma, Daniela Barros, disse estar com o ‘coração sangrando em dor’. O casal e outras duas pessoas morreram após uma batida contra um caminhão na noite desta terça-feira (17).\nLuto pelos meus pais. Com meu coração sangrando em dor, eu devolvo vocês pra Deus”, escreveu a filha. Daniela é irmã de Danillo Barros, que é filho do casal e secretário de Infraestrutura e Habitação de Santa Helena.\nAs outras duas pessoas que perderam a vida no acidente são: Maria Madalena Barros da Cruz, de 69, e Ilda de Souza Barros, de 91, tia e avó de Daniela e Danillo.