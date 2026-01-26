-VÍDEO: Filha é presa suspeita de matar a mãe a facadas em Guapó (1.3366422)\nUma mulher de 34 anos foi presa suspeita de matar a mãe, Maria de Lourdes Alves de Jesus, de 62, a facadas, na madrugada deste domingo (25), em Guapó, na Região Metropolitana de Goiânia, segundo a Polícia Civil (PC). Imagens de câmera de segurança, divulgadas pela TV Anhanguera, registraram o momento em que Karem Murielly de Jesus Oliveira chega na residência da idosa e deixa o lugar após cerca de 1h30, acompanhada da filha de apenas cinco anos (veja o vídeo acima).\nO POPULAR tentou localizar a defesa de Karem Murielly de Jesus Oliveira, mas não obteve sucesso até o fechamento desta reportagem.\nDe acordo com o delegado André Veloso, Maria de Lourdes foi localizada caída na sala, com diversas perfurações provocadas por arma branca, crime que foi confessado pela mulher.