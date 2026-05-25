À esquerda, registro compartilhado pela filha do bispo Wilton Xavier na rede social; à direita, o líder religioso durante culto na Igreja Fonte da Vida, em Aparecida de Goiânia (Reprodução/Instagram de Tamyres Belle e da Igreja Fonte da Vida)\nA filha do bispo Wilton Xavier dos Reis, Tamyres Belle, relembrou que o pai pediu para ela ficar ao lado dele antes de morrer, no sábado (23). Wilton Xavier tinha 57 anos e era o líder da Igreja Fonte da Vida no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A causa da morte não foi divulgada pela família.\nDepois de buscá-lo no hospital, fiquei com ele em casa. E uma das coisas que mais vão ficar guardadas em mim é o momento em que ele me pediu para não ir embora… para ficar só mais um pouco. Eu deitei ao lado dele, cantei uma música, fiz carinho no cabelo dele e tentei aproveitar cada segundo daquele momento sem imaginar que ele ficaria eternizado dentro de mim”, escreveu Tamyres Belle.