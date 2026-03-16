Bruno Henrique Batista, irmão de Lorena, também prestou homenagem em suas redes sociais (Reprodução/Instagram Bruno Batista e Instagram Amado Batista)\nO empresário Bruno Henrique Bernardo Batista, filho do cantor Amado Batista, fez uma homenagem à irmã, que morreu de câncer em Goiânia. Em uma rede social, Bruno revelou que conheceu Lorena Batista na fase adulta. Apesar de a convivência não ter sido tão longa quanto gostariam, os dois desenvolveram uma relação de carinho e respeito.\nFica a gratidão por termos nos encontrado, por termos compartilhado momentos e por saber que, mesmo em pouco tempo, construímos um laço verdadeiro. Iremos cuidar do seu príncipe Daniel com muito carinho”, compartilhou o familiar.\nA publicação foi realizada no último sábado (14) e acumula quase dois mil comentários. Amigos e outros seguidores de Bruno se solidarizaram com a perda. “Lorena era uma pessoa de muita fé e eu creio que ela está nos braços do Pai Eterno”; “Que o amor de Jesus fortaleça vocês e traga consolo ao coração de toda a família”; e “Você foi um irmão maravilhoso” foram algumas das reações à postagem.