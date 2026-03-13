O filho da diretora de administração da Câmara Municipal de Rianápolis, na região Central de Goiás, morreu aos 4 anos. Arthur Sullyvan Ferreira de Pina era filho de Sheyla Ferreira e teve a morte confirmada na terça-feira (12). A causa da morte não foi informada. A Câmara divulgou uma nota de pesar pela perda.\nNeste momento de dor e pesar, solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos as mais sinceras condolências pela perda”, cita trecho do comunicado da Câmara, assinado pelo presidente Sebastião Ferreira da Cruz.\nNas redes sociais, o pai de Arthur, Dyego Sullyvan, compartilhou vários posts do filho com ele e a mãe, além de diversas homenagens feitas por parentes e amigos.\nHoje a nossa família chora. Hoje o anjinho Arthur foi morar lá com o Papai do Céu. Sem acreditar e sem palavras para descrever um momento tão dolorido e tão triste para todos nós”, republicou Dyego em um story no Instagram.