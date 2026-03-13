O pequeno Arthur Sullyvan Ferreira de Pina, de 4 anos, filho da diretora de administração da Câmara Municipal de Rianápolis, que morreu nesta quinta-feira (12) era amoroso, muito inteligente e comunicativo, segundo a Secretaria Municipal de Educação.\nUma criança linda, cheia de vida, amorosa, muito inteligente e comunicativa. Esse era o Arthur. Arthur era uma criança especial, que transmitia alegria, carinho e deixava o ambiente mais leve com sua presença”, diz trecho da nota da secretaria.\nArthur Sullyvan Ferreira de Pina era filho de Sheyla Ferreira e Dyego Sullyvan. A causa da morte não foi informada pela família. Nas redes sociais, o pai de Arthur compartilhou vários posts do filho com ele e a mãe, além de diversas homenagens feitas por parentes e amigos.\nFilho de diretora da Câmara de Rianápolis morre aos 4 anos