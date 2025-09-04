Suspeito foi preso após ele mesmo acionar Guarda Civil Metropolitana (GCM) (Divulgação / GCM)\nO filho do dono de uma padaria matou um cliente a tiros, nesta quinta-feira (4), após os dois brigarem por uma conta de R$ 50, em Jataí, no sudoeste goiano, de acordo com a Polícia Civil (PC). Após o crime, o próprio autor, de 29 anos, se entregou à Guarda Civil Metropolitana (GCM), e teria relatado que depois de cobrar, foi ameaçado de morte pela vítima, identificada como Reginaldo Leite Rodrigues, de 50 anos.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se posicionar sobre os fatos até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu por volta das 11h30, na Avenida Said Abdala, na Vila Jardim Rio Claro. O delegado responsável pelo caso, Marlon Souza Luz, informou ao POPULAR que, conforme o relato do suspeito à GCM, ele teria sofrido constantes ameaças da vítima, após cobrar ao menos quatro dívidas passadas no estabelecimento.