Jean Carlo dos Santos Filho morreu aos 24 anos (Reprodução / Instagram Jean Filho)\nJean Carlo dos Santos Filho, filho do ex-deputado estadual Jean Carlo, que morreu após enfrentar uma pneumonia fúngica, “lutou bravamente” durante a internação em um hospital particular, em Goiânia. A declaração foi feita pela madrasta Cynthia Roberta Moreira ao POPULAR. O jovem ficou mais de 15 dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) acompanhado por vários especialistas, segundo a família.\nFicou na UTI 15 dias, com infecto, pneumo e intensivistas. Lutou bravamente. Jean Filho era um menino cativante, amigo de todos, sem classe social ou idade. A cidade está em luto”, disse a madrasta.\nA morte ocorreu por volta das 23h de quarta-feira (17). Gabriella Espíndola, amiga do jovem, disse ao POPULAR que ele ficou 26 dias internado, sendo 16 intubado para tratar a doença. Pneumonia fúngica é uma infecção agressiva causada pela inalação de esporos de fungos presentes no meio ambiente.