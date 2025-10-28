-Filho de gari de Goiânia que estuda Medicina no RJ viraliza ao mostrar sonhos de colegas negros na p (1.3329421)\nUm filho de gari de Goiânia, que estuda Medicina no Rio de Janeiro, viralizou com um vídeo ao mostrar os sonhos de colegas negros na profissão. Na gravação, Maicon Rainan de Almeida Silva, de 28 anos, questiona em quais áreas os estudantes pretendem atuar após a conclusão da graduação. Em entrevista ao POPULAR, ele contou o que motivou a iniciativa da postagem.\nA realização desse vídeo nasceu de uma ideia e de um sonho que compartilho com dois amigos da universidade, Emerson Pinheiro e Eneida Arandiba. Nosso objetivo é inspirar o nosso povo, especialmente crianças, jovens negros e pessoas em situação de vulnerabilidade, a acreditarem que também podem chegar até aqui, que podem ocupar esse lugar", disse Maicon.