Segundo treinador, Aurélio tinha deixado as drogas e saiu de 160kg para 79kg (Reprodução/Instagram de Júnior Castilho)\nAurélio Campos de Oliveira, o filho do médico Armando Campos de Oliveira, encontrado morto com marcas de violência na área de mata de uma fazenda, havia se tornado atleta e perdeu quase 80kg, contou o treinador Júnior Castilho, ao POPULAR. Segundo a Polícia Civil de Goiás, o corpo de Aurélio foi encontrado em Goiatuba, no sul de Goiás, na sexta-feira (1º).\nUma pessoa que estava 160kg que saiu das drogas, que estava limpo e sem usar álcool a mais de um ano. Acompanho ele a mais de 7 anos. Como personal. Um guerreiro que saiu de um estado mórbido para uma pessoa saudável que perdeu 79kg. Virou um atleta”, declarou o treinador ao repórter Rodrigo Melo, do POPULAR.\nO treinador relatou que Aurélio enfrentou dificuldades desde a adolescência, como problemas familiares. “Tinha um passado difícil, sérios problemas de relacionamento. Perdeu um irmão por suicídio quando era muito jovem, ele com 14 anos e o irmão com 20, que era sua referência. Os pais entraram em depressão, a mãe entrou em desespero”, disse.