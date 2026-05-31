Jovem Matheus Donato, que morreu aos 20 anos (Reprodução/Threads de Matheus Donato)\nA morte de Matheus Donato, de 20 anos, causou comoção em Rubiataba, no centro goiano. O jovem era filho da servidora pública Deusdete Dias e primo do secretário de Governo, Nicollas Uriel. Em uma nota de pesar nas redes sociais, a prefeitura da cidade lamentou o caso e prestou solidariedade aos familiares. Matheus faleceu neste sábado (31), mas a causa não foi divulgada.\nAlém disso, a Comitiva Rancho Alvorada, da qual Matheus fazia parte, também se pronunciou sobre o ocorrido. Em uma publicação nas redes sociais, o jovem foi descrito como uma pessoa amiga e alegre. "Você jamais será esquecido", diz parte do comunicado (leia as notas na íntegra ao final do texto).\nJovem de 18 anos morta em acidente de moto 'era um amor de pessoa', lembra amiga