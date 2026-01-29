O síndico do condomínio, Cleber Rosa de Oliveira, e o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, estão presos pelo homicídio da corretora, em Caldas Novas (Diomício Gomes / O Popular)\nMaicon Douglas de Oliveira, filho do síndico que confessou ter matado a corretora de imóveis Daiane Alves de Souza, de 43 anos, foi preso suspeito de ajudar a destruir provas, de acordo com a Polícia Civil (PC). Uma tática, conforme as investigações, foi comprar um celular novo para o pai na época em que intensificaram as perícias.\nO filho, no sentido de auxiliar o pai, passou a obstruir a investigação policial, seja auxiliando o pai em destruir as provas, tanto que ele fez, porque ele substituiu o telefone que o pai usava até então por um aparelho novo. Por essa razão, pela obstrução de atrapalhar na investigação policial, foi decretada a prisão temporária dele”, disse o delegado Rodrigo Pereira.