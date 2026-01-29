O síndico do condomínio, Cleber Rosa de Oliveira, e o filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, estão presos pelo homicídio da corretora, em Caldas Novas (Diomício Gomes / O Popular)\nO filho do síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, suspeito de matar a corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43, teria tentado atrapalhar a investigação policial, afirmou o delegado responsável pelo caso, André Luís Barbosa. Maicon Douglas Souza de Oliveira foi preso junto com o pai no prédio onde a vítima morava e teria sido assassinada, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO). Os advogados deles negam o envolvimento do jovem no crime.\nA defesa salienta que não há qualquer envolvimento do filho Maicon Douglas de Oliveira na morte da Sra. Daiane Alves de Souza", ressaltou, por nota, o escritório Nestor Távora e Laudelina Inácio Advocacia Associada.