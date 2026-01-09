Matheus Reis, de 25 anos, foi morto a tiros, em Luziânia (Arquivo pessoal)\nO filho do vereador José Paulo dos Reis (MDB), conhecido como Zé Paulo, foi morto a tiros, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Matheus Reis tinha 25 anos e trabalhava em uma farmácia. O suspeito foi identificado pela Polícia Civil, mas ainda não há informação de prisão.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele para que pudesse se posicionar.\nO crime aconteceu na noite de quinta-feira (8), no Parque Estrela Dalva II, em frente a uma distribuidora, segundo familiares. Ao POPULAR, uma prima de Matheus disse que o autor dos disparos é conhecido na cidade e que a motivação teria sido por ciúmes devido a um relacionamento anterior do jovem.\nAo POPULAR, o delegado responsável pelo caso, Fellipe Guerrieri, afirmou que a polícia fez o levantamento preliminar das informações e que “já tem autoria definida”.