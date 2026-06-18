Jean Carlo dos Santos Filho, filho do ex-deputado estadual Jean Carlo, morreu aos 24 anos, em Goiânia. Ao POPULAR, a família informou que o jovem enfrentava uma pneumonia fúngica e não resistiu à doença.\nA morte ocorreu por volta das 23h de quarta-feira (17), em um hospital particular da capital. Gabriella Espíndola, amiga do jovem, disse ao POPULAR que ele ficou 26 dias internado, sendo 16 intubado para tratar a doença. Pneumonia fúngica é uma infecção agressiva causada pela inalação de esporos de fungos presentes no meio ambiente.\nJean morava em Itaberaí, na região noroeste de Goiás, estudava Direito. Ele trabalhava no escritório de advocacia do pai e também em uma clínica da madrasta.\nLutou bravamente. Jean Filho era um menino cativante, amigo de todos, sem classe social ou idade. A cidade está em luto”, disse a madrasta Cynthia Roberta Moreira ao POPULAR.