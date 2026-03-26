O jovem Alexandre Sineliz de Carvalho Silveira, filho do ex-deputado estadual e diretor da Fecomércio Sesc/Senac Simeyzon Silveira, morreu aos 26 anos, nesta quarta-feira (25), em Goiânia. Segundo a família, a causa da morte foi em decorrência de problemas de saúde.\nNas redes sociais, Simeyzon Silveira postou uma homenagem ao filho. “Meu filho amado, hoje a dor que carrego é imensa, mas ainda maior é o amor que sinto por você. Entrego você nas mãos de Deus, com a certeza de que Ele o acolhe em Sua infinita misericórdia. Te amarei para sempre”, disse.\nFilho e neto de professoras de Goianápolis morre após acidente\nFamília cobra respostas para morte de recruta do Exército durante treinamento\nVeja quem era o médico que morreu após cirurgia no coração\nJá a Igreja Luz Para os Povos, fundada pelos avós paternos de Alexandre Sineliz, informou em nota que a morte do jovem aconteceu “por problemas de saúde” (leia a nota na íntegra abaixo).