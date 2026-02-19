Delegado afirmou que Maicon só soube do crime após confissão do pai; jovem deve ser colocado em liberdade (Reprodução/TV Anhanguera e Wildes Barbosa/ O Popular)\nMaicon Douglas de Oliveira, filho do síndico Cleber Rosa de Oliveira, que confessou ter matado a corretora Daiane Souza, não participou da morte dela, conforme concluiu o inquérito da Polícia Civil. De acordo com o delegado André Barbosa, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Caldas Novas, Maicon Douglas não teve participação no crime.\nO Maicon contou em interrogatório que no dia 15 de janeiro foi quando o pai chegou para ele e confessou a prática do crime. Segundo seu interrogatório, o pai não chegou a descrever a dinâmica, só disse para ele que tinha cometido esse crime”, disse o investigador.\nDessa forma, o jovem, que havia sido preso preventivamente, será solto. O POPULAR também procurou a defesa de Maicon Douglas para pedir um posicionamento, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.