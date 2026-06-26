O filho do vereador Carlos Antônio da Silva, de 58 anos, que morreu após passar mal em Rialma na última quinta-feira (25), publicou um forte desabafo sobre a perda do pai, a quem descreveu como seu "esteio e herói". Em uma homenagem que detalha a convivência de mais de três décadas, ele ressaltou a dor da ausência e o legado de honestidade deixado pelo parlamentar. "Sua missão foi cumprida com honra", escreveu Carlos Junior.\nAo prometer que o exemplo do pai jamais será apagado, o jovem destacou o orgulho de carregar o mesmo nome que o genitor. No texto, ele relembrou os últimos momentos com o pai, desde a rotina de mensagens diárias de carinho até o adeus final.\nVocê era, é e sempre será o maior amor da minha vida. Quanta honra e gratidão a Deus por ter me dado a honra de ser seu filho, de viver juntinho de você 32 anos. No tempo que passei fora, o senhor foi a única pessoa que nunca deixou sequer um dia de me mandar um: 'Bom dia, nego, bom trabalho, te amo, filho'".