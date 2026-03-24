Morreu nesta segunda-feira (23) João Carlos Esteves de Oliveira, de 15 anos, filho da professora Dayse Djeniffer Oliveira, de Goianápolis. Em nota de pesar, a Secretaria Municipal de Educação da cidade informou que não haverá aula na rede municipal de ensino nesta terça-feira (24). Conforme o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), para onde o jovem foi encaminhado, João Carlos deu entrada na unidade com relato de ‘trauma abdominal após acidente’ (veja a nota completa ao final desta reportagem).\nSegundo nota da Prefeitura de Goianápolis, publicada nas redes sociais, o menino era também neto da professora Ivandira Esteves da Silva. O velório acontece nesta terça na Igreja Nossa Senhora de Aparecida, em Goianápolis. O sepultamento está marcado para as 18h no Cemitério Hamaoka Sakutaro, na Rua Alameda dos Maçons, n° 496.