Um homem foi preso em Trindade, cidade localizada na região metropolitana de Goiânia, suspeito de matar o pai, que foi identificado pela polícia como Lázaro Tome da Mota, de 64 anos. Segundo a Polícia Civil (PC), o homem tinha sido dado como desaparecido, antes de descobrirem que ele havia sido assassinado.\nConfira detalhes de como a polícia chegou ao suspeito no g1 Goiás: Filho é preso suspeito de matar o pai e fingir que ele tinha desaparecido\nPor não ter o nome divulgado pela polícia, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nConforme informado pela polícia, com o passar dos dias, sem nenhuma informação, a PC começou a tratar o caso como homicídio e os familiares foram ouvidos. Durante a oitiva, o comportamento do principal suspeito, filho da vítima, chamou atenção da polícia por ter mentido várias vezes durante o interrogatório, afirmando, inclusive, que soube do desaparecimento do pai por meio de um amigo.