Flávio Lorenço de Oliveira à esquerda e o pai João Paulo Ferreira Mendes à direita (Reprodução/Instagram Flávio Lorenço de Oliveira e TV Anhanguera)\nO evangelista Flávio Lourenço de Oliveira, de 43 anos, filho do motorista da Polícia Civil João Lourenço de Oliveira, de 65, foi indiciado por latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver após matar o próprio pai para roubar a caminhonete da vítima, concluiu a Polícia Civil. A investigação ainda apontou que a versão apresentada por Flávio de que o veículo seria uma antecipação de herança prometida pelo pai foi descartada durante o inquérito.\nO amigo do evangelista, João Lucas Correia Rocha, de 21 anos, também responderá por latrocínio por fornecer a arma usada no crime e participar da negociação da caminhonete roubada, conforme a polícia.