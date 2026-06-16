João Paulo Ferreira Mendes, de 65 anos, foi vítima de latrocínio em Goiás (Reprodução/TV Anhanguera)\nO assassinato do motorista da Polícia Civil de Goiás (PCGO), João Lourenço de Oliveira, de 65 anos, foi motivado pelo interesse do próprio filho em vender a caminhonete Toyota Hilux do pai. A informação foi confirmada pelo delegado João Paulo Ferreira Mendes, responsável pelo caso, após a confissão do suspeito, que foi preso na tarde desta segunda-feira (15). De acordo com o investigador, o crime foi premeditado. Além do filho da vítima, outras cinco pessoas estão presas.\nO filho confessou apontando que a intenção dele era uma subtração patrimonial pretérita, que seria a obtenção desse veículo Hilux. E para subtrair essa Hilux, ele acabou efetuando o disparo. Já foi tudo premeditado e ele já foi armado com um revólver calibre 38", afirmou o delegado em entrevista à TV Anhanguera.