Miguel Araújo Machado, de 12 anos, filho mais velho morto pelo pai, o secretário de governo da Prefeitura de Itumbiara, Thales Machado, está sendo velado nesta quinta-feira (12) na casa do avô, Dione José de Araújo, prefeito da cidade. A cerimônia ocorre de forma reservada aos familiares mais próximos, conforme apuração da TV Anhanguera. O irmão dele, de 8 anos, segue internado, de acordo com informações oficiais.\nSegundo a reportagem, os dois foram atingidos na cabeça por disparos efetuados pelo pai, que tirou a própria vida em seguida. Foi por meio de uma publicação de despedida nas redes sociais feita por Thales que a família descobriu a tragédia.\nNa mensagem que levava a foto dele com os meninos, ele alegou problemas no relacionamento com a esposa, pediu desculpas pelo ato e agradeceu alguns familiares. O filho mais velho, de 12 anos, morreu e o outro de 8 anos continua internado, conforme informações oficiais.