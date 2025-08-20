-POP_VanFamilia_20082025 (1.3302129)\nJá pensou se o seu pai tivesse um carro grande, espaçoso e confortável que desse para viajar com toda a família por aí? Então, esse é o caso do Eduardo Henrique Moreira Fernandes, 24 anos, filho do 'seu' Arnaldo Dionizio Fernandes, 54 anos, que decidiu comprar uma van de carga e transformá-la em uma van de passageiros.\n🔔 Siga o canal de O POPULAR no WhatsAp\n-Webstories - Filho mostra van que pai transformou para viajar com toda a família (1.3302235)\nEm um vídeo publicado nas redes sociais (assista acima), que já soma mais de 5.3 milhões de visualizações e 554 mil curtidas, Eduardo mostrou quando o veículo chegou em Goiânia na casa dele após a transformação em uma empresa especializada em São Paulo. No post alguns internautas fizeram alguns comentários como: “Seu pai tá adotando?”, “Tá precisando de mais algum irmão” e “Sonho de quase 90% dos homens”.