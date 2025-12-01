-MÃE E FILHO (1.3344136)\nO reencontro de Edmar Magalhães, de 31 anos e sua mãe, Amélia Maria de Jesus, de 57, causou comoção e viralizou nas redes sociais esta semana. No vídeo, que já ultrapassa a marca de 340 mil visualizações, ele emociona a mãe ao voltar para casa, após 1 ano e 8 meses sem vir ao Brasil, de surpresa no dia do aniversário dela.\nDe acordo com Edmar, tudo foi planejado para que a surpresa fosse exatamente no dia do aniversário da mãe. “A pior parte de morar fora é a saudade da família. Eu sou muito apegado aos meus pais. Eu me programei para vir na data do aniversário dela”.\nNo vídeo, sem desconfiar de nada, Amélia é abordada por uma amiga de Edmar no meio da rua, quando voltava de um almoço em família. A mulher entrega um presente e começa a ler um cartão escrito pelo filho Edmar. Em seguida ele aparece de surpresa, e os dois se abraçam, emocionados.