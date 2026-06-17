-Vídeo Flávio (1.3423108)\nO evangelista Flávio Lorenço de Oliveira, preso suspeito de matar o pai João Lourenço de Oliveira, de 65 anos, que era servidor da Polícia Civil de Goiás e estava desaparecido em Goiânia, tinha postado um vídeo com versículo bíblico sobre riqueza afirmando que “antes de termos, temos que ser”. Ele ainda ressaltou que a Bíblia ensina a buscar primeiro o Reino de Deus e a sua Justiça para que as demais coisas sejam acrescentadas (assista acima). Flávio foi preso, confessou o crime e apontou onde o corpo do pai estava. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão mantida.\nPara muitos o importante é ter e depois ser, mas a Bíblia nos mostra que ser rico não é prioritariamente ou primordialmente ter. A Bíblia nos mostra que, antes de nós termos, nós temos que ser [...] quem não quer ser rico financeiramente? Mas a riqueza na nossa vida não se baseia somente em dinheiro”, disse Flávio no vídeo publicado há dois anos no YouTube.