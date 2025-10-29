Dois filhos, três caseiros e um corretor de imóveis foram presos nesta quarta-feira (29) suspeitos de participar da morte do empresário e fazendeiro bilionário Jefferson Cury, de 83 anos, segundo o delegado Adelson Candeo. O crime aconteceu em Quirinópolis, em novembro de 2023. O advogado de Jefferson também foi atingido com tiros na cabeça, mas sobreviveu. Um homem apontado como executor do crime ainda não foi identificado pela Polícia Civil.\nOs filhos queriam herança do pai e o filho do caseiro tinha uma dívida de R$ 1, 7 milhão com o Jefferson. Depois dos disparos, o suspeito que aperta o gatilho ainda fala, agora a dívida está paga. O corretor ia lucrar pelo menos R$ 50 milhões com a venda de uma fazenda", explicou o delegado.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.