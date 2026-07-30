Daniel e Luiz Emanuel, de 9 e 1 anos, voltavam com a família para Goiás quando o acidente aconteceu na BR-040 (Reprodução/Instagram Missão Kophós)\nOs filhos de 1 e 9 anos de Luiz Cláudio da Silva Souza, professor da Universidade Federal de Goiás (UFG), morreram após um acidente de carro na BR-040, em São Gonçalo do Abaeté, na região Noroeste de Minas Gerais. O acidente aconteceu na última segunda-feira (27) e envolveu um caminhão Scania, um Renault Logan e uma Fiat Strada, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).\nEm entrevista à repórter Letícia Fiuza, uma amiga da família, Hosana Seiffert, contou que Luiz Cláudio e a esposa, Bianca Esteves da Silva Souza, voltavam com os filhos de uma viagem ao Rio de Janeiro. Daniel Esteves da Silva Souza, de 9 anos, e Luiz Emanuel Esteves da Silva Souza, de 1 ano, foram levados para o Hospital Municipal de Três Marias, mas não resistiram aos ferimentos. Além deles, a irmã de 15 anos também estava no carro, foi levada ao hospital e já recebeu alta.