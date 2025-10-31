Fazendeiro Jefferson Cury e armas apreendidas pela Polícia Civil (Reprodução/Polícia Militar e Divulgação/Polícia Civil)\nOs dois filhos suspeitos de envolvimento na morte do fazendeiro Jefferson Cury, de 83 anos, já haviam tentado interditar o pai na Justiça. O crime, que ocorreu em Quirinópolis, no sudoeste goiano, foi motivado por uma herança avaliada em R$ 1 bilhão. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil (PC).\nConforme a investigação, Jefferson decidiu transferir todo o seu patrimônio para uma holding, o que retiraria os filhos da linha sucessória. O fazendeiro foi assassinado um dia antes de assinar o testamento que iria oficializar o negócio.\nOs filhos querem dinheiro, ajuízam uma ação de interdição 60 dias antes do crime, não têm uma liminar favorável como eles esperavam e a coisa vai se evoluindo e agravando", explicou o delegado do caso, Adelson Candeo.