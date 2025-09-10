-VÍDEO (1.3310714)\nUm filhote de jaguatirica foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com as patas queimadas. Segundo a corporação, o filhote foi salvo durante um incêndio na Serra Dourada, na cidade de Goiás, região noroeste do estado (assista vídeo acima).\nO salvamento aconteceu na madrugada desta terça-feira (9). O filhote de jaguatirica foi encontrado com as patas queimadas pelo Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal (CPCIF) do Corpo de Bombeiros.\nSegundo os militares, o filhote precisou ser resgatado com técnicas e manejos especializados. No mesmo dia, a corporação encaminhou o filhote de jaguatirica para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Goiânia (veja fotos abaixo). O estado de saúde do filhote não foi divulgado até a última atualização desta reportagem.\nSegundo o Cetas, o animal já está em tratamento. "Informamos que foram realizados os primeiros cuidados com atendimento veterinário momento em que já foi iniciado o tratamento das feridas ocasionados pelas queimadas", informou o centro de triagem.