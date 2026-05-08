Desenvolvida por profissionais da própria PM, a nova identidade visual das CPEs busca o aperfeiçoamento organizacional e já está sendo implementada em todo o estado de Goiás (Reprodução/Instagram CPE Goiás)\nAs Companhias de Policiamento Especializado (CPEs) de Goiás vão adotar uma nova identidade visual. De acordo com a Polícia Militar, a substituição do fardamento e das viaturas pretas por tons de cinza é fruto de um projeto institucional construído com base em estudos técnicos internos realizados pela corporação.\nEm nota enviada ao POPULAR, a PM informou que a proposta foi desenvolvida por profissionais da própria corporação, a partir da vivência prática da atividade policial, e apresentada ao Comando como uma medida de aperfeiçoamento organizacional.\nDe acordo com a PM, a mudança é exclusivamente visual e não vai alterar os pilares que sustentam a atuação das CPEs. Além disso, a transição está sendo feita de forma gradativa em todo o estado, acompanhando a renovação da frota e dos uniformes.