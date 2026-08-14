O projeto para modificar o trânsito no cruzamento da Avenida Coronel Joaquim Lúcio com a Rodovia GO-070 e a Avenida Anhanguera, no Jardim Nova Esperança, região noroeste de Goiânia, consiste na retirada da rotatória e na alteração do tráfego local, com criação de um sistema binário. A Prefeitura unificou os planos que estavam sendo discutidos e resolveu as dúvidas que impediam o início dos trabalhos, especialmente em relação a quem pertenciam as terras onde as novas pistas serão construídas.\nO grande problema no local é o engarrafamento diário, que acontece principalmente no começo da manhã e no fim da tarde. A rotatória atual não suporta mais o grande número de veículos que passam por ali todos os dias, envolvendo quem vem da rodovia estadual com o trânsito dos que moram na região e dos que frequentam o comércio ou tem de acessar o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O tráfego de carros e caminhões gera filas longas, deixa o trânsito muito lento e traz riscos graves para os pedestres que tentam atravessar as pistas.