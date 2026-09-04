O mistério levantado na edição do POPULAR desta quinta-feira (3) foi desfeito ainda pela manhã: as 20 manilhas de cimento depositadas pelo menos ao longo dos últimos dois meses na calçada do Parque Vaca Brava, na Avenida T-15, em seu encontro com a T-67, são da Prefeitura de Goiânia. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) reivindicou a propriedade do material, embora no dia anterior, quando a reportagem fez contato com a pasta, tenha informado não ser a responsável pelas unidades e então afirmar que não existia, no momento, obra da gestão municipal naquela região.\nAlém da identificação da posse das manilhas, outra reviravolta é que agora se sabe que elas serão usadas em uma obra na região – e em breve. Segundo curta nota emitida pela Seinfra em resposta a questionamentos do jornal, “as manilhas armazenadas na região do Parque Vaca Brava serão utilizadas na manutenção da rede de drenagem pluvial, com a construção de 130 metros de ramal, na esquina da Rua T-67, no Setor Bueno”.