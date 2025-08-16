Sem tempestades à vista, o final de semana promete céu limpo e tardes quentes. O sol vai dominar o céu goiano neste sábado (16) e domingo (17). Óculos escuros, chapéu e garrafinha d’água serão itens obrigatórios para aproveitar o clima que, apesar de convidativo, exige atenção à saúde.\nO sábado (16) começa com temperaturas mais amenas pela manhã, mas, segundo o Cimehgo, à tarde, o calor será intenso, com destaque para as regiões Norte e Oeste do estado.\nA diferença entre as temperaturas máxima e mínima é de 12°C de madrugada no Sudoeste a até 37°C durante a tarde no Norte de Goiás.\nCidade em Goiás registra 3,6°C e bate recorde\nFrio em agosto: Saiba até quando as baixas temperaturas continuam em Goiás\nTempo seco: cidade de Goiás registra menor umidade do Brasil\nSeca\nA seca, que já dura 103 dias em algumas regiões, agrava o cenário. Segundo informações do Cimehgo, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20% no período da tarde, entrando no nível de alerta, o que exige cuidados da população.