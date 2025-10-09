Com a cidade tomada por emaranhados de fios que poluem o visual urbano e representam risco à segurança da população, a Prefeitura de Goiânia se reúne nesta quinta-feira (9) com o Ministério Público de Goiás (MP-GO), a Equatorial Goiás e representantes de empresas de telecomunicações. O encontro busca discutir soluções e cobrar medidas efetivas para enfrentar o problema. Considerada a alternativa mais eficaz no que diz respeito à segurança, a fiação subterrânea é vista por especialistas como um objetivo difícil de ser alcançado.\nO presidente da Agência de Regulação de Goiânia (AR), Hudson Rodrigues Novais, explica que a Prefeitura pode prestar apoio para a retirada de fios soltos e baixos por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) e da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). “A Prefeitura não tem responsabilidade direta sobre o problema, mas tem respondido que tem com todos munícipes e a segurança deles. Levando isso em consideração, a Prefeitura vai ajudar a resolver o problema”, afirma. O encontro foi articulado após a morte da adolescente Nathaly Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, que pisou em um fio energizado durante uma forte chuva, no Centro, em setembro.