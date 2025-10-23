O prefeito Sandro Mabel (UB) relançou nesta quarta-feira (22) o programa Cidade Segura, para remoção de fios de telecomunicações em desuso e clandestinos dos postes da capital. De acordo com a Prefeitura, a retirada da fiação já concluída na Avenida 24 de Outubro nesta semana. O projeto deve ser levado agora à Avenida 85, a partir desta quinta-feira (23). Nos primeiros 90 dias, a medida deve contemplar outras vias importantes, tais como as avenidas Anhanguera, Mangalô e Padre Wendel. Ao menos 140 empresas já estão atuando junto à Prefeitura para reordenação dos mais de 170 mil postes da capital.\nLançado em agosto de 2023, na gestão do ex-prefeito Rogério Cruz (SD) em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), o programa Cidade Segura pretendia retirar toda a fiação em desuso até o fim daquele ano. Contudo, até o final da antiga administração, apenas os setores Vila Mutirão 1 e 2, na região Noroeste, Jardim Europa, Jardim Planalto e Vila União, na região sudoeste, além dos setores Sul e Central, foram contemplados, totalizando a remoção de 80 toneladas de fios. Mas, com a troca da gestão municipal, a medida ficou paralisada até a retomada oficial nesta semana – versão também conduzida em parceria com o órgão ministerial, a Equatorial Goiás, e a Associação das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicação e Internet do Centro-Oeste (Aspres).