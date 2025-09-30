Fios baixos e soltos têm se transformado em armadilhas invisíveis pelas ruas de Goiânia. Embarrigados sobre calçadas e avenidas, representam um risco constante para pedestres, motociclistas e trabalhadores das ruas. Caminhoneiros, sem alternativa, acabam arrancando os cabos com a carroceria, abrindo caminho à força quando passam. Para os motociclistas, o perigo é diário, visto que os fios podem se enroscar nas rodas e guidões. Já quem trabalha nas ruas muitas vezes assume o papel de eletricista improvisado: corta, enrola e amarra os fios soltos na tentativa de evitar acidentes e tragédias.\nO problema motivou o agendamento de uma reunião entre a Prefeitura de Goiânia, a Equatorial Goiás, empresas de telecomunicações e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO). O encontro está marcado para o dia 9 de outubro. “A ideia é cobrar providências. Vamos oferecer apoio por meio da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) e da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), com a destinação correta dos fios”, afirma Hudson Rodrigues Novais, presidente da Agência de Regulação de Goiânia (AR).