Vendedores ambulantes que atuam na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia, começaram a ser notificados nesta quarta-feira (14) pela Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic). Ao todo, foram 97 avisos para regularização emitidos. A proposta da Prefeitura é para que eles sejam levados à Feira Hippie ou para galerias e estabelecimentos comerciais da Região da 44. Comerciantes reclamam da ação, semelhante ao que ocorreu com aqueles que atuavam na Região da 44 e na Avenida Castelo Branco, em Campinas.\nNo início da gestão do prefeito Sandro Mabel (UB), ambulantes da 44 foram informados sobre sua retirada do local a partir de março de 2025. Logo em janeiro deste ano, os vendedores da principal via de Campinas foram notificados da medida, com um prazo final até o dia 31 deste mês para a regularização – e saída dos demais das ruas. Agora, o processo de ordenamento urbano, como é dito pela Prefeitura, abrange os comerciantes do Centro, com prazo até 28 de fevereiro.