A ambulante Lindorfina Pereira, de 51 anos, está com dores nas costas desde quinta-feira (26), depois de ter sido agredida por fiscais da Prefeitura de Goiânia em frente ao Terminal Padre Pelágio. A ação truculenta contra a mulher fez com que o Paço anunciasse mudanças nas abordagens aos comerciantes informais. Apesar de manter o discurso de ordenamento e formalização do comércio, o prefeito Sandro Mabel (UB) anunciou, nesta segunda-feira (30), medidas de humanização na fiscalização.\nNa sexta-feira (27), a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) chegou a elaborar recomendação à Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic): um protocolo de humanização e prevenção da violência institucional nas abordagens a vendedores informais, que não chegou a ser enviado. A mudança de postura nas ações de fiscalização foi anunciada como medida pensada por Mabel.