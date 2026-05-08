Cometa R3 Panstarrs passando pelo céu, em Jataí (Arquivo pessoal/Físico Phablo Araújo)\nUma imagem do cometa R3 Panstarrs cruzando o céu de Goiás chamou a atenção nas redes sociais ao longo da semana. O registro ocorreu em Jataí, no sudoeste do estado, pelas lentes do físico Phablo Araújo, de 30 anos. A foto mostra o astro com uma longa cauda passando a uma distância de 90 milhões de quilômetros da Terra. Segundo Phablo, a imagem foi capturada por meio de uma tecnologia especial e durante um intervalo de 15 minutos.\nAlém disso, as luzes vermelhas na parte inferior da imagem são os rastros deixados por um carro que passou entre a plantação. Ao POPULAR, Phablo explicou que cometas são bolas de gelo e gás. Esse, em especial, que tem menos de 1 km de diâmetro, vem sendo acompanhado pelo físico desde o mês de janeiro. Ainda conforme o profissional, as fotos do R3 Panstarrs foram tiradas durante cinco dias, entre sábado (2) e quarta-feira (6).