-fisio_lesoes (1.3458612)\nA fisioterapeuta Magda Oliveira da Silva foi presa nesta segunda-feira (21) suspeita de causar lesões graves e gravíssimas em pacientes durante procedimentos estéticos, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil (PC), entre os casos investigados estão procedimentos nas regiões íntima, facial, glútea e mamária, com relatos de cortes, queimaduras, sangramentos, infecções, necrose, perda de tecido, cicatrizes e outras complicações. Nas redes sociais, ela divulgava seus serviços e dizia que ocorriam sem cortes e com anestesia local (veja o vídeo acima).\nAo POPULAR, a defesa da suspeita, o advogado Sílvio Maia, afirmou que sua cliente reafirma o compromisso com a ética profissional e com a verdade e que estão à disposição da Polícia Civil e da Justiça para apresentar documentos, laudos e informações. Segundo a nota, a defesa confia que as investigações vão demonstrar a regularidade da conduta da profissional e afirmou que a inocência dela será comprovada durante o processo (veja a nota completa no final da matéria).