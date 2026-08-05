A fisioterapeuta e professora universitária compartilhava em suas redes sociais a rotina profissional e o amor pelo ensino (Reprodução/Instagram Larissa da Mata)\nA fisioterapeuta e professora universitária Larissa da Mata Silva, de 30 anos, que morreu no último domingo (2) em Mozarlândia, no norte de Goiás, costumava usar as redes sociais para compartilhar a rotina na docência, os momentos em família e o amor pela profissão.\nCom publicações que exaltavam a paixão pela fisioterapia e o dia a dia em sala de aula, a professora universitária reunia carinho de alunos, pacientes e colegas de trabalho na internet.\nEm um dos registros publicados, Larissa definiu a docência como o "ofício favorito" durante uma aula de pós-graduação. Na legenda, a fisioterapeuta enfatizou a relevância do atendimento humanizado e do contato direto no cuidado com os pacientes.