-Vídeo fisio (1.3440896)\nA fisioterapeuta Larissa da Mata Silva, de 30 anos, que morreu em uma fazenda de Mozarlândia, no norte de Goiás, teve um tromboembolismo pulmonar decorrente de trombose venosa profunda do membro inferior direito, de acordo com a Polícia Científica. O médico Marcelo Daher explicou ao POPULAR que a causa em questão ocorre quando um coágulo de sangue se forma nas veias da perna direita, se solta, viaja pela corrente sanguínea e bloqueia as artérias do pulmão, o que prejudica a oxigenação do sangue e sobrecarrega o coração. A Polícia Civil (PC) investiga o caso.\nSegundo o delegado Willian Caio da Silva, Larissa foi levada ao Hospital Municipal de Mozarlândia por volta da 0h50 do dia 2 de agosto, com dor intensa e inchaço na perna direita. A ocorrência apontou que, durante o atendimento, os médicos suspeitaram de trombose venosa e iniciaram a medicação indicada para o quadro.