-Vídeo fisio (1.3440896)\nA fisioterapeuta Larissa da Mata Silva, de 30 anos, que morreu em Mozarlândia, no Norte de Goiás, também era professora universitária e excelente profissional, segundo pacientes, alunos e amigos. A causa da morte não foi divulgada, mas a Polícia Civil informou que foram solicitadas as perícias médicas para verificar as circunstâncias e o caso foi inicialmente registrado como morte acidental.\nQue tristeza! Foi minha fisioterapeuta. Tão dedicada e meiga! Excelente profissional!”, comentou um paciente nas redes sociais.\nMorte de fisioterapeuta de 30 anos causa comoção nas redes sociais\nImperador da Festa do Divino que morreu após cair no Morro dos Pireneus era apaixonado pela tradição: 'Missão cumprida'\n-WEBSTORIES: Fisioterapeuta que morreu em Mozarlândia era professora universitária e excelente profis (1.3441017)